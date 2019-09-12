В украинский прокат выходит фильм "Красивый, плохой, злой"

В украинский прокат 12 сентября выходит фильм "Красивый, плохой, злой", от режиссера Джо Берлингера.

История американского серийного убийцы, насильника, похитителя и некрофила - Теда Банди - глазами его возлюбленной Элизабет Клопфер. После ареста Банди признался в совершении 30 убийств женщин и девушек, но настоящее количество жертв психопата до сих пор не раскрыто.

Интересные факты о фильме "Красивый, плохой, злой":

- Премьерный показ киноленты состоялся на Каннском кинофестивале в 2017 году.

- Снимали фильм "Красивый, плохой, злой" в городе Ковингтон, расположенном в округе Кентон, штата Кентукки. Сцена в закусочной была снята в ресторане The Pepper Pod в Ньюпорте, который работает с 1956 года и по-прежнему принадлежит одной семье.

- Одна из ролей досталась американскому рок-музыканту, вокалисту и гитаристу метал-группы Metallica Джеймсу Хетфилду.

- Режиссеру Джо Берлингер досталась небольшая роль в фильме.

- Джерри - вымышленный персонаж.