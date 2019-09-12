В украинский прокат выходит фильм "Мошенницы с Уолл-Стрит"

История бывших танцовщиц элитного стрип-клуба Нью-Йорка, которые объединяются в борьбе со своим клиентами с Уолл-стрит.
Интересные факты о фильме "Hustlers":
- Дженнифер Лопес обучалась танцам на пилоне в рамках подготовки к фильму. У нее даже был съемный шест в доме.
- Певица Бебе Рекша была приглашена на роль "русской девушки из Нью-Йорка" и прошла прослушивание, но не получила роль.
- Дженнифер Лопес посетила стриптиз-клуб со своим женихом Алексом Родригесом, чтобы исследовать эту роль.
- 3-е сотрудничество между Дженнифер Лопес и Кеке Палмер. Они озвучили персонажей в "Ледниковый период 4. Континентальный дрейф" (2012) и "Ледниковый период: Курс на столкновени" (2016).