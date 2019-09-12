В украинский прокат выходит мультфильм "Ману"

В украинский прокат 12 сентября выходит мультфильм "Ману", от режиссеров Андреа Блока, Кристиана Хааса.

Маленький стриж Ману воспитывается в семье чаек. Он всегда считал себя одним из них, но однажды осознал, что это не так. В недоумении он покидает родное гнездо, встретив других стрижей, он узнает, кем он является на самом деле. Однако, когда чайки и стрижи сталкиваются с общей опасностью, благодаря Ману и его необычной судьбе, они побеждают зло.

Интересные факты о мультфильме "Птичий дозор":

- "Птичий дозор" - первая полнометражная анимация Андреа Блок и Кристиана Хааса.

- Блок и Хааса работали вместе на нескольких проектах, включая фильмы "День независимости: Возрождение" (2016) и "Отель "Гранд Будапешт" (2014), где они занимались спецэффектами.

- Для Андреа Блок работа над сценарием "Птичьего дозора" стала первым подобным опытом в карьере.