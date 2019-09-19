В украинский прокат выходит фильм "Рэмбо: Последняя кровь"

В украинский прокат 19 сентября выходит фильм "Рэмбо: Последняя кровь", от режиссера Адриана Грюнберга.

Ветеран Вьетнамской войны и непобедимый Джон Рэмбо намеревается найти тихую гавань и устраивает свою жизнь на ранчо. Ему предстоит покинуть тихое место и отправиться в Мексику, чтобы отыскать похищенную дочь своего друга. На Рэмбо снова ложится сверхзадание – противодействовать всевластному и безжалостному наркокартелю.

Интересные факты о фильме "Рэмбо 5: Последняя кровь":

- 6 декабря 2018 года Сталлоне заявил, что это будет последний фильм "Рэмбо", заявив, что его персонаж "наконец-то найдет то, что он считает миром". Однако в Каннах 2019 года Сталлоне заявил, что продолжит играть роль Джона Рэмбо, если "Рэмбо: Последняя кровь" окажется успешным.

- Фильм будет выпущен через 11 лет после "Рэмбо" (2008).

- Первый фильм в серии, в котором у Джона Рэмбо нет длинных волос, бороды и повязки на голове.

- Песня, которая используется в трейлере, - Old Town Road - Remix от Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус.