В украинский прокат выходит фильм "Государственные тайны"

В украинский прокат 19 сентября выходит фильм "Государственные тайны", от режиссера Гэвина Худа.

Реальная история о британском информаторе Кэтрин Терезе Ган, которая в 2003 году обнародовала в прессе информацию о незаконной шпионской операции Агентства национальной безопасности.

Интересные факты о фильме "Государственные тайны":

- Второй фильм в котором снялись вместе Кира Найтли и Рэйф Файнс, первым был "Герцогиня" (2008).

- Индира Варма и Конлет Хилл ранее снимались вместе в сериале "Игра престолов" (2011). Также, звезда "Игры престолов" (2011)

- Натали Дормер сначала была выбрана на главную роль в этом фильме.