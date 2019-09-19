В украинский прокат выходит фильм "К звездам"

В украинский прокат 19 сентября выходит фильм "К звездам", от режиссера Рона Ховарда.

Инженер-исследователь Рой МакБрайд отправляется по Галактике в поисках своего отца, который пропал 20 лет, занимаясь исследованиями внеземной цивилизации.

Интересные факты о фильме "К звездам":

- О планах снять фильм "К звездам" режиссер Джеймс Грэй рассказал еще на Каннском кинофестивале в 2016 году.

- По словам Джеймса Грэя, на создание фильма "К звездам" его вдохновила приключенческая повесть "Сердце тьмы" английского писателя Джозефа Конрада.

- Это первая совместная работа Брэда Питта и Джеймса Грея.

- Брэд Питт и Рут Негга уже работали вместе на съемочной площадке "Война миров Z" (2013).

- Фильм воссоединяет Дональда Сазерленда, Томми Ли Джонс и Лорен Дин, которые ранее появлялись в фильме "Космические ковбои" (2000).

- Работа над съемками проходила в августе в Санта-Кларите, штат Калифорния.