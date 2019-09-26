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В украинский прокат выходит фильм "Щегол"

В украинский прокат выходит фильм "Щегол"
16:10 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 26 сентября выходит фильм "Щегол", от режиссера Джона Краули.

История мальчика, которого усыновила состоятельная семья, после теракта в Метрополитен-музее, где погибла его мать. Внезапная смерть матери полностью меняет жизнь мальчишки, как и картина крохотной птички...

Интересные факты о фильме "Щегол":

- Экранизация одноименного бестселлера Донны Тартт.

- Картина, представленная в романе "Щегол", является работой Карела Фабрициуса с 1654 года. Она принадлежит коллекции Маурицхёйса в Гааге, Нидерланды. Автор Донна Тартт впервые увидела картину за 20 лет до выхода книги.

- Роман Донны Тартт продержался 30 недель в списке бестселлеров New York Times.

- Джулианна Мур отказалась от роли матери Теодора, а Ральф Файнс и Лиам Нисон отвергли роль Гоби.

- Основное производство началось 23 января 2018 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк. Производство позже переместилось в Европу.

- Второй фильм для Сары Полсон, в котором Музей Метрополитен служит важным местом для сюжета, первый - "8 подруг Оушена".

- Первый фильм Джона Кроули со времен "Бруклин" (2015).

- Первое сотрудничество между Amazon и Warner Bros..

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