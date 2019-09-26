В украинский прокат выходит фильм "Глазами собаки"

В украинский прокат 26 сентября выходит фильм "Глазами собаки", от режиссера Саймона Кертиса.

Пес по кличке Энцо вспоминает жизненные уроки важных событий, которые он получил от своего хозяина - гонщика Денни. Свадьба и рождение дочери, трагическая утрата и сложная борьба, крах надежд и перемены к лучшему...

Интересные факты о фильме "Глазами собаки":

- Фильм основан на книге Гарта Стейна.

- Все сцены Майло Вентимильи в Turner Motorsports M4 GT4 были сняты на синем фоне экрана на стационарной подвеске подушки безопасности. Все дорожные сцены этого автомобиля были выполнены профессиональными гонщиками Джастином Марксом и Таннером Фустом в канадском Tire Motorsport Park.