В украинский прокат выходит фильм "Джокер"

В украинский прокат 3 октября выходит фильм "Джокер", от режиссера Тодда Филлипса.

"Джокер" расскажет историю о культовом антигерое, которую еще не видели на большом экране. Фильм станет одновременно и настоящим исследованием персонажа Артура Флека (Джокера, Хоакин Феникс), человека, которого отторгло общество, и поучительной историей.

Интересные факты о фильме "Джокер":

- Роль Джокера предлагали Леонардо ДиКаприо, но актер отказался, ради съемки в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

- На главную роль рассматривались Брэдли Купер, Джейк Джилленхол, Адам Драйвер, Джеймс Франко, Пол Дано, Иван Реон и Билл Скарсгард.

- В киновселенной DC Джокера уже играет Джаред Лето, однако новый фильм об антигерое станет самостоятельным проектом, рассказывающим его предысторию.