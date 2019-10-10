В украинский прокат выходит фильм "После свадьбы"

Главная героиня по имени Изабель посвящает всю свою жизнь волонтерству. Однажды она узнает, что многомиллионная корпорация хочет пожертвовать солидную сумму на благотворительность. Изабель не подозревает, чем обернется ее знакомство с главой корпорации и ее семьей...
Интересные факты о фильме "После свадьбы":
- Дайан Крюгер была выбрана на роль, но была вынуждена уйти из производства из-за конфликтов планирования. Мишель Уильямс заменила ее.
- Это римейк оригинального фильма 2006 года с Мадсом Миккельсеном в главных ролях и Сидсе Бабетт Кнудсен . Автор оригинала - Сюзанна Бьер. Первый фильм был снят в Копенгагене, а римейк в Нью-Йорке. Кроме того, римейк поменял местами трех ведущих персонажей.
- Джулианна Мур и Билли Крудуп, которые играют мужа и жену в этом фильме, также сыграли вместе в фильме "Доверяй человеку" (2005), в котором они играют друзей. "После свадьбы" (2019) и "Доверяй мужчине" (2005) - режиссер Барт Фрейндлих, который женат на Джулианне Мур.