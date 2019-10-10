В украинский прокат выходит фильм "Двойник"

В украинский прокат 10 октября выходит фильм "Двойник", от режиссера Энга Ли.

Наемный убийца Герни Броген принимает решение о завершении своей профессиональной карьеры. Но внезапно, на его пути появляется загадочный двойник, который может просчитать его следующий шаг.

Интересные факты о фильме "Двойник":

- Это первый фильм Джерри Брукхаймера с Paramount Pictures со времен "Грома" (1990).

- Некоторые сцены были сняты в Картахене, Колумбия.

- Фильм никак не связан с телесериалом "Близнецы" (1976).

- Некоторые сцены были сняты в саванне.

- Это первое сотрудничество Клайва Оуэна с продюсером Джерри Брукхаймером с 2004 года после фильма "Король Артур".

- Уилл Смит во второй раз сыграет наемного убийцу. Ранее он изобразил наемного убийцу Флойда Лоутона, также известного как Дэдшот, в "Отряде самоубийц" (2016).

- Второй фильм Энга Ли, снятый в формате 4K 3D с высокой частотой кадров 120 кадров в секунду.