В украинский прокат выходит фильм "Захар Беркут"

1241 год. Набеги Монгольской орды на славянские земли не прекращаются. Разрушая все на своем пути, войска хана Бурунды останавливаются у Карпат. В один из дней охотники братья Беркуты проникают во вражеский монгольский лагерь и освобождают пленных. В ответ разъяренный хан решает отомстить и собирается идти через горы, уничтожая карпатские селения.
Интересные факты о фильме "Захар Беркут":
- Киноработа "Захар Беркут" снята по мотивам повести Ивана Франко.
- Над фильмом работала интернациональная команда из Украины, США, Великобритании, Монголии, Казахстана.
- Съемки киноленты "Захар Беркут" проходили летом 2018 года рядом с Синевирской Поляной в Карпатах и под Киевом, где была создана масштабная декорация горного ущелья.