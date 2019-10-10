В украинский прокат выходит фильм "Захар Беркут"

В украинский прокат 10 октября выходит фильм "Захар Беркут", от режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна.

1241 год. Набеги Монгольской орды на славянские земли не прекращаются. Разрушая все на своем пути, войска хана Бурунды останавливаются у Карпат. В один из дней охотники братья Беркуты проникают во вражеский монгольский лагерь и освобождают пленных. В ответ разъяренный хан решает отомстить и собирается идти через горы, уничтожая карпатские селения.

Интересные факты о фильме "Захар Беркут":

- Киноработа "Захар Беркут" снята по мотивам повести Ивана Франко.

- Над фильмом работала интернациональная команда из Украины, США, Великобритании, Монголии, Казахстана.

- Съемки киноленты "Захар Беркут" проходили летом 2018 года рядом с Синевирской Поляной в Карпатах и под Киевом, где была создана масштабная декорация горного ущелья.