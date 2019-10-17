В украинский прокат выходит фильм "Арахисовый сокол"

В украинский прокат 17 октября выходит фильм "Арахисовый сокол", от режиссеров Тайлера Нилсона и Майка Шварца.

Когда ты предан мечте, ты готов на все... Молодой парень, страдающий синдромом Дауна, сбегает из лечебного заведения, чтобы осуществить свою мечту - стать известным рестлером.

Интересные факты о фильме "Арахисовый сокол":

- Фильм получил приз зрительских симпатий на SXSW Film Fest 2019.

- Во время съемок на съемочной площадке в Саванне, штат Джорджия, Шайя ЛаБаф был арестован по обвинению в пьянстве.

- В сцене, где Зак, Тайлер и Элеонора спрыгивают с нефтяной вышки по веревке дублеры не использовались.

- Изначально роль Тайлера должен был исполнить Бен Фостер.