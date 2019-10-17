Скачать
Четверг, 17.10.2019
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Экс-замсекретаря СНБО Гладковского задержали сотрудники НАБУ
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Получателей соцвыплат будут проверять: принят закон
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Наставник Шахтера: Болел за Португалию, но Украина добыла отличную победу
Рианна оригинально опровергла слухи о беременности
Рианна оригинально опровергла слухи о беременности

В украинский прокат выходит фильм "Колдунья: Владычица тьмы"

В украинский прокат выходит фильм "Колдунья: Владычица тьмы"
15:47 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 17 октября выходит фильм "Колдунья: Владычица тьмы", от режиссера Франка Халфуна.

Продолжение впечатляющей фэнтези-истории. Жизнь волшебного леса и его фантастических обитателей изменилась после того, как Колдунья наложила заклятье на королеву Аврору. Чтобы противостоять тьме, молодая владычица ищет союзников во имя спасения ее мира.

Интересные факты о фильме "Колдунья: Владычица тьмы":

- Будет выпущен к 60-летию фильма "Спящая красавица" (1959).

- Харрис Дикинсон исполнит роль принца Филиппа вместо Брентона Твэйтси.

- Это будет четвертый экранизационный релиз в 2019 году от Disney, основанный на анимационной классике студии.

- Пятая роль Мишель Пфайффер в продолжениях фильмов после "Бриолин 2" (1982), "Бэтмен возвращается" (1992), "Человек-муравей и Оса" (2018) и "Мстители: Финал" (2019), а также ее третье исполнение роли королевы после "Сон в летнюю ночь" ( 1999) и "Звездная пыль" (2007).

- Второе сотрудничество Чиветеля Эджиофора и Анджелины Джоли после фильма "Солт" (2010).

- Среди актеров есть одна победительница Оскара: Анджелина Джоли; и четыре номинанта на Оскар: Имельда Стонтон, Лесли Мэнвилл, Чиветель Эджиофор и Мишель Пфайффер.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Съемки, Видео, Прокат, Режиссер, Трейлер, Афиша, Премьера фильма, Украинский прокат, Афиша кино, кадры из фильма, Трейлер фильма, "Малефисента-2", интересные факты о фильме, Колдунья: Владычица тьмы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 17 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Полезные продукты, на которых не стоит экономить
03 Отчего возникает шум в ушах и как от него избавиться
04 Елена Зеленская блеснула шикарным нарядом в столице Латвии (Фото)
05 Эльза Хоск опубликовала соблазнительные фото в кровати
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Лищина: Украина может обжаловать решение ЕСПЧ
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Джонсон сообщил о достижении соглашения с ЕС по Brexit
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
Зеленский подписал закон о дорогах общего пользования
&quot;Бэтмен&quot; пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
"Бэтмен" пока без злодея: Джона Хилл отказался от роли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь