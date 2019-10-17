В украинский прокат выходит фильм "Колдунья: Владычица тьмы"

В украинский прокат 17 октября выходит фильм "Колдунья: Владычица тьмы", от режиссера Франка Халфуна.

Продолжение впечатляющей фэнтези-истории. Жизнь волшебного леса и его фантастических обитателей изменилась после того, как Колдунья наложила заклятье на королеву Аврору. Чтобы противостоять тьме, молодая владычица ищет союзников во имя спасения ее мира.

Интересные факты о фильме "Колдунья: Владычица тьмы":

- Будет выпущен к 60-летию фильма "Спящая красавица" (1959).

- Харрис Дикинсон исполнит роль принца Филиппа вместо Брентона Твэйтси.

- Это будет четвертый экранизационный релиз в 2019 году от Disney, основанный на анимационной классике студии.

- Пятая роль Мишель Пфайффер в продолжениях фильмов после "Бриолин 2" (1982), "Бэтмен возвращается" (1992), "Человек-муравей и Оса" (2018) и "Мстители: Финал" (2019), а также ее третье исполнение роли королевы после "Сон в летнюю ночь" ( 1999) и "Звездная пыль" (2007).

- Второе сотрудничество Чиветеля Эджиофора и Анджелины Джоли после фильма "Солт" (2010).

- Среди актеров есть одна победительница Оскара: Анджелина Джоли; и четыре номинанта на Оскар: Имельда Стонтон, Лесли Мэнвилл, Чиветель Эджиофор и Мишель Пфайффер.