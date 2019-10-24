В украинский прокат выходит фильм "Зеровилль"

В украинский прокат 24 октября выходит фильм "Зеровилль", от режиссера Джеймса Франко.

Америка 60-х годов. Главный герой бросает учебу в архитектурном колледже ради увлечения всей своей жизни – кино. Он устраивается на работу в Голливуде костюмером, монтажером, а потом его карьера стремительно растет. Но Голливуд не так уж и прост...

Интересные факты о фильме "Зеровилль":

- Первый фильм, ради которого Джеймс Франко побрил голову.

- Это третье сотрудничество Джоуи Кинга с Джеймсом Франко.

- Это третий фильм, в котором братья Джеймс и Дэйв Франко появились вместе.

- Фильм снят в конце 2014 года. Его собирался выпустить независимый дистрибьютор Alchemy, но вскоре компания объявила о банкротстве.