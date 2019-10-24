В украинский прокат выходит фильм "Три секунды"

В украинский прокат 24 октября выходит фильм "Три секунды", от режиссера Андреа Ди Стефано.

Главный герой - экс-заключенный и спецназовец, работающий под прикрытием. Для выполнения очередного спецзадания он должен стать преступником, чтобы оказаться в стенах самой охраняемой тюрьмы мира и выведать нужные сведения.

Интересные факты о фильме "3 секунды":

- Киноработа "3 секунды" основана на одноименном романе шведских журналистов Андреса Рослунга и Борга Хеллстрома.

- Книга "3 секунды" попала в список "Лучших книг 2009 года" в Швеции и была переведена на более 25 языков.

- Съемки проходили в Лондоне, Нью-Йорке и на студии "Pinewood Studios". Часть фильма также была снята в заброшенной тюрьме в Глостере (Великобритания) и на двухъярусной террасе, расположенной в Центральном парке в Нью-Йорке.

- На главные роли в фильме рассматривались Джош Бролин, Мэгги Джилленхол, Дэвид Ойелоуо, Оливия Манн и Люк Эванс.

- Это вторая совместная работа актеров Юэля Киннамана и Коммона после боевика "Отряд самоубийц".