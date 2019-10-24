В украинский прокат выходит фильм "Три секунды"

Главный герой - экс-заключенный и спецназовец, работающий под прикрытием. Для выполнения очередного спецзадания он должен стать преступником, чтобы оказаться в стенах самой охраняемой тюрьмы мира и выведать нужные сведения.
Интересные факты о фильме "3 секунды":
- Киноработа "3 секунды" основана на одноименном романе шведских журналистов Андреса Рослунга и Борга Хеллстрома.
- Книга "3 секунды" попала в список "Лучших книг 2009 года" в Швеции и была переведена на более 25 языков.
- Съемки проходили в Лондоне, Нью-Йорке и на студии "Pinewood Studios". Часть фильма также была снята в заброшенной тюрьме в Глостере (Великобритания) и на двухъярусной террасе, расположенной в Центральном парке в Нью-Йорке.
- На главные роли в фильме рассматривались Джош Бролин, Мэгги Джилленхол, Дэвид Ойелоуо, Оливия Манн и Люк Эванс.
- Это вторая совместная работа актеров Юэля Киннамана и Коммона после боевика "Отряд самоубийц".