В украинский прокат выходит мультфильм "Семейка Аддамс"

Семейка Адамс возвращается! Популярное в мире готическое семейство вновь на больших екранах. Идиллию Адамсов нарушает популярная телеведущая реалити-шоу, которая хочет создать свой "идеальный мир"...
Интересные факты о фильме "Семейка Аддамс":
- В течение многих лет фанаты лоббировали Оскара Айзека на роль Гомеса Аддамса, и (до этого фильма), когда его спросили об идее, Айзек проявил интерес.
- Первый анимационный фильм Финна Вольфхарда.
- Оскар Исаак появился в фильме "Робин Гуд" (2010) с Дэнни Хьюстоном, чья сестра Анжелика Хьюстон сыграла Мортисию в фильмах.
- Третий компьютерный анимационный фильм "Metro-Goldwyn-Mayer", после "Игор"я (2008) и "Шерлок Гномс" (2018).
- 3-й анимационный фильм Шарлиз Терон после "Астробой" (2009) и "Кубо. Легенда о самурае" (2016).
- Первый фильм "Семейка Аддамс" за 26 лет.
- Это первое сотрудничество Оскара Исаака и Ника Кролла со времен "Операции "Финал"" (2018).