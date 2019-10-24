В украинский прокат выходит мультфильм "Семейка Аддамс"

В украинский прокат 24 октября выходит мультфильм "Семейка Аддамс", от режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона.

Семейка Адамс возвращается! Популярное в мире готическое семейство вновь на больших екранах. Идиллию Адамсов нарушает популярная телеведущая реалити-шоу, которая хочет создать свой "идеальный мир"...

Интересные факты о фильме "Семейка Аддамс":

- В течение многих лет фанаты лоббировали Оскара Айзека на роль Гомеса Аддамса, и (до этого фильма), когда его спросили об идее, Айзек проявил интерес.

- Первый анимационный фильм Финна Вольфхарда.

- Оскар Исаак появился в фильме "Робин Гуд" (2010) с Дэнни Хьюстоном, чья сестра Анжелика Хьюстон сыграла Мортисию в фильмах.

- Третий компьютерный анимационный фильм "Metro-Goldwyn-Mayer", после "Игор"я (2008) и "Шерлок Гномс" (2018).

- 3-й анимационный фильм Шарлиз Терон после "Астробой" (2009) и "Кубо. Легенда о самурае" (2016).

- Первый фильм "Семейка Аддамс" за 26 лет.

- Это первое сотрудничество Оскара Исаака и Ника Кролла со времен "Операции "Финал"" (2018).