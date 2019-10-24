В украинский прокат выходит фильм "Зомбилэнд: Двойной выстрел"

В украинский прокат 24 октября выходит фильм "Зомбилэнд: Двойной выстрел", от режиссера Рубена Флейшера.

Продолжение комедийного трэш-хоррора! Группе предстоит противостоять новому виду зомби. Уродцы объединяются в группы и быстро передвигаются городами, превращая их в пустошь. Удастся ли остановить зомби-апокалипсис?

Интересные факты о фильме "Зомбилэнд: Двойной выстрел":

- Сценарий фильма был фактически завершен в конце 2017 года.

- Фильм будет выпущен в качестве празднования десятой годовщины "Zombieland" (2009).

- Билл Мюррей подтвердил возвращение. Это также будет его первое участие в сиквеле фильама с момента "Ghostbusters II" (1989).

- Среди актеров есть один победитель премии "Оскар": Эмма Стоун; и три номинанта на Оскар: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и Эбигейл Бреслин.

- Это будет 3-й фильм Билла Мюррея про зомби.