В украинский прокат выходит фильм "Терминатор: Фатум"

В украинский прокат 31 октября выходит фильм "Терминатор: Фатум", от режиссера Тима Миллера.

Возвращение Арнольда Шварценеггера и Линды Хэмилтон в легендарных ролях в фильме "Терминатор: Фатум". Встречайте культовое продолжение!

Интересные факты о фильме "Терминатор: Фатум":

- Фильм будет выпущен к 35-летию со дня рождения "Терминатора" (1984).

- Шестой фильм в серии "Терминатор".

- Бретт Азар снова выступив в роли двойника тела, на котором воссоздается лицо молодого Арнольда Шварценеггера, после "Терминатор: Генезис" (2015).

- 23 мая 2019 года Джеймс Кэмерон подтвердил, что фильм получит рейтинг R.

- В сентябре 2017 года Арнольд Шварценеггер объявил, что съемки начнутся в марте 2018 года. Он также подтвердил, что Линда Гамильтон вернется в роли Сары Коннор.

- В июле 2019 года Джеймс Кэмерон также сообщил, что Эдвард Фарлонг вернется в роли Джона Коннора.

- Тим Миллер, режиссер "Дэдпула" (2016), был выбран режиссером этого фильма.

- Действие фильма происходит в 2022 году.

- Релиз фильма был перенесен с 26 июля 2019 года на 22 ноября 2019 года, чтобы избежать конкуренции с "Форсаж: Хоббс и Шоу" (2019)

- В 2017 году Джеймс Кэмерон объявил, что этот фильм станет последним в серии.

- Агенты по кастингу искали восемнадцатилетнюю мексиканскую девушку, которая сыграет роль Дани Рамос. Наталья Рейес сыграла роль Дани, хотя на самом деле она колумбийка, и на момент съемок ей было 31.