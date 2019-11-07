В украинский прокат выходит фильм "Тайны райских холмов"

В украинский прокат 7 ноября выходит фильм "Тайны райских холмов", от режиссера Элис Вэддингтон.

На удаленном тропическом острове существует закрытый пансионат, куда родители отправляют своих детей на перевоспитание. Главная героиня попадает в этот пансионат, все здесь выглядит идеально, но вскоре девушка догадывается, что за кажущейся идиллией стоит настоящий кошмар.

Интересные факты о фильме "Тайны райских холмов":

- Режиссерский дебют Алисы Уоддингтон.

- Фильм получил смешанные рецензии, его хвалят за костюмы, феминистский подход и дизайн, но критикуют за сценарий.

- Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" 26 января 2019 года. Вскоре после этого "Сэмюэль Голдвин Филмс" приобрела права на распространение фильма.