В украинский прокат выходит фильм "Тайны райских холмов"

На удаленном тропическом острове существует закрытый пансионат, куда родители отправляют своих детей на перевоспитание. Главная героиня попадает в этот пансионат, все здесь выглядит идеально, но вскоре девушка догадывается, что за кажущейся идиллией стоит настоящий кошмар.
Интересные факты о фильме "Тайны райских холмов":
- Режиссерский дебют Алисы Уоддингтон.
- Фильм получил смешанные рецензии, его хвалят за костюмы, феминистский подход и дизайн, но критикуют за сценарий.
- Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале "Сандэнс" 26 января 2019 года. Вскоре после этого "Сэмюэль Голдвин Филмс" приобрела права на распространение фильма.