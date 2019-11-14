В украинский прокат выходит фильм "Ангелы Чарли"

В украинский прокат 14 ноября выходит фильм "Ангелы Чарли", от режиссера Элизабет Бэнкс.

Новое поколение восхитительных и всесокрушающих агентов под прикрытием, работающих на таинственного босса Чарли.

Интересные факты о фильме "Ангелы Чарли":

- Кристен Стюарт и Сэм Клафлин ранее снимались в фильме "Белоснежка и охотник" (2012).

- Наоми Скотт и Элизабет Бэнкс ранее работали вместе над фильмом"Могучие рейнджеры" (2017), играли Кимберли Харт и Риту Репульса соответственно.

- В июле 2018 года было объявлено, что Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска сыграют ведущую тройку боевой команды, а Элизабет Бэнкс появится в роли агента Бослі со своим невидимым боссом по имени Чарли Таунсенд и владельцем детективного агентства.