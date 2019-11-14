В украинский прокат выходит фильм "Аутсайдеры"

В украинский прокат 14 ноября выходит фильм "Аутсайдеры", от режиссера Джеймса Мэнголда.

Американские инженеры и дизайнеры компании Ford задумали создать машину, способную обогнать легендарный Ferrari в гонках на выносливость. Несмотря на все старания конкурентов Энцо Феррари всегда выходил победителем в гонке. Не менее амбициозный Генри Форд решил положить конец его славе и, объединив вокруг себя самоуверенных и наглых конструкторов и инженеров, создал автомобиль, способный побороться на равных с итальянцем.

Интересные факты о фильме "Аутсайдеры":

- Ноа Джуп играл сына персонажа Мэтта Деймона в "Субурбиконе". В этот раз он играет сына героя Кристиана Бейла.

- Фильм ранее назывался "Go Like Hel", на главные роли рассматривались Том Круз и Брэд Питт.

- По словам Мэтта Деймона, Кристиан Бэйл должен был похудеть на 70 фунтов для этой роли. Бэйл набрал лишний вес для съемок в фильме "Власть".

- Роль Дэна Герни сыграл его младший сын Алекс Герни.