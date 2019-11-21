В украинский прокат выходит фильм "Мидуэй"

В украинский прокат 21 ноября выходит фильм "Мидуэй", от режиссера Роланда Эммериха.

Сражение за Мидуэй между американским флотом и имперским флотом Японии, которое стало переломным моментом в войне на Тихом океане во время Второй Мировой войны. История, основанная на реальных событиях, расскажет о командующих и рядовых солдат, об их неуязвимости и храбрости в сражении с врагом.

Интересные факты о фильме "Мидуэй":

- Первый военный фильм Ролана Эммериха после "Патриот" (2000).

- И Аарон Экхарт, и Патрик Уилсон снялись в фильмах DC. Экхарт был Харви Дентом/Двуликим в "Тёмный рыцарь" (2008) а Уилсон в "Сторожах" 2009 в роли "Ночного сыча" и в "Аквамене" (2018).

- Второе сотрудничество Вуди Харрельсона и Ролана Эммериха после "2012" (2009 г.).

- Эд Скрейн, Вуди Харрельсон и Таданобу Асано снялись по крайней мере в одном фильме Marvel. Скрейн был Аяксом в "Дэдпул" (2016), Харрельсон был в "Веном" (2018) и Асано в трилогии Тора.

- Второе сотрудничество между Деннисом Куэйдом и Роландом Эммерихом после "Послезавтра" (2004).