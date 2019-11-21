В украинский прокат выходит фильм "Идеальная ложь"

В украинский прокат 21 ноября выходит фильм "Идеальная ложь", от режиссера Билла Кондона.

Матерый аферист Рой Кортни знакомится по Интернету с богатой вдовой Бетти МакЛиш. Он обольщает ее и завладевает ее состоянием. Дело сделано! Больше она ему не нужна, но в какой-то момент он ловит себя на мысли, что она стала ему совсем не безразлична...

Интересные факты к фильму "Идеальная ложь":

- Первый совместный художественный фильм для британских легенд сцены и экрана Хелен Миррен и Иена МакКеллена. Тем не менее, оба ранее выступали вместе на сцене в пьесе Стриндберга "Танец смерти" в нью-йоркском Театре Бродхерста в 2001 году.

- Станция Чаринг-Кросс, использованная в фильме, - это заброшенная станция Чаринг-Кросс на Юбилейной линии, которую использовали в фильмах "Медвежонок Паддингтон" и "007: Координаты "Скайфолл"".