В украинский прокат выходит фильм "Ледяное сердце II"

В украинский прокат 21 ноября выходит мультфильм "Ледяное сердце II", от режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли.

Для разгадки великой тайны сказочного королевства, любимым героям предстоит преодолеть целый ряд испытаний за пределами родного края. Любовь, дружба и позитив Олафа пригодятся, а спецэффекты смогут окунуть в ледяной мир Эльзы и Анны, подарив мир магии!

Интересные факты о фильме "Ледяное сердце 2":

- 58-й фильм студии "Walt Disney Animation Studio".

- Первый тизер стал самым просматриваемым анимационным трейлером всех времен, 116,4 миллионов просмотров за первые 24 часа.

- Десятый анимационный сиквел Disney/Disney-Pixar, после "История игрушек 2" (1999), "История игрушек: Большой побег" (2010), "Тачки 2" (2011), "Самолеты: Огонь и вода" (2014), "В поисках Дори" (2016) , "Тачки 3" (2017), "Суперсемейка 2" (2018), "Ральф против Интернета" (2018) и "История игрушек 4" (2019).

- Одну из ролей озвучил победитель Эмми Стерлинг К. Браун.