В украинский прокат выходит фильм "21 мост"

В украинский прокат 28 ноября выходит фильм "21 мост", от режиссера Брайана Кирка.

Главный герой – полицейский из Нью-Йорка с разрушенным реноме. У него появляется возможность вернуть свою репутацию, если он отыщет местного убийцу «копов». В ходе расследования полицейский раскрывает крупный заговор, который связывает полицейских с миром криминала. Весь Манхэттен становится для героя опасным капканом.

Интересные факты о фильме "21 мост":

- Чедвик Боузман и Кит Дэвид снимались вместе в Marvel Comics "Черная пантера".

- В актерском составе 3 актера, сыгравших персонажей Marvel: Чедвик Боузман, Дж. К. Симмонс и Тейлор Китч. Бозман сыграл Т'Чаллу/Черную пантеру в кинематографической вселенной Marvel, Симмонс сыграл Дж. Джона Джеймсона в трилогии Сэма Райми "Человек-паук", а Китч сыграл Реми Лебо/Гамбит в фильме "Люди Икс: Росомаха".

- Фильм воссоединяет Чедвика Боузмана и братьев Энтони и Джо Руссо, которые являются продюсерами этого фильма. Они работали в кинематографической вселенной Marvel над следующими фильмами: "Первый мститель: Противостояние", "Мстители: Война Бесконечности" и "Мстители: Завершение".