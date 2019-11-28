В украинский прокат выходит фильм "Аббатство Даунтон"

В украинский прокат 28 ноября выходит фильм "Аббатство Даунтон", от режиссера Майкла Энглера.

Экранизация одного из самых успешных сериалов нашего времени. Хитросплетения, любовь и ирония в долгожданной истории.

Интересные факты о фильме "Аббатство Даунтон":

- Имельда Стонтон - настоящая жена Джима Картера, который играет Чарльза Карсона.

- Фильм снимается в широкоэкранном соотношении 2.39: 1, в отличие от телесериала, снятого в 16: 9

- Таппенс Мидлтон также играла в фильме "Игра в имитацию" с Мэтью Гудом, который играет Генри Талбота и Аланом Личем, который играет Тома Брэнсона.

- Фильм основан на одноименном телешоу и от того же писателя, как и фильм Госфорд Парк.

- Сериал и фильм "Аббатство Даунтон" снимали в замке "Хайклер", который расположен в Англии близ города Ньюбери. Его построили еще в 1679 году специально для семейства графов Карнарвон. Сегодня там можно посетить экскурсию, или арендовать замок для пышной свадебной церемонии.