В украинский прокат выходит фильм "Джуманджи: Следующий уровень"

В украинский прокат 12 декабря выходит фильм "Джуманджи: Следующий уровень", от режиссера Агнешки Холланд.

Новые правила и новый уровень в фантастической игре Джуманджи. Для выживания в жестких условиях, героям предстоит примерить новые спонтанные роли, открыть новую реальность и бросить вызов новым угрозам.

Интересные факты о фильме "Джуманджи: Следующий уровень":

- Во время съемок Джек Блэк вел закулисный видео-журнал для своего канала на YouTube "Jablinski Games".

- Как и первый фильм, "Джуманджи: Следующий уровень" выйдет в прокат за неделю до фильма "Звездные войны". "Джуманджи: Зов джунглей", вышел за неделю до старта "Звёздные войны: Последние джедаи" (2017), а эта картина выйдет перед стартом "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (2019).

- Фильм частично снят в Glamis Dunes в Калифорнии.

- Первое сотрудничество Дэнни Гловера и Дэнни ДеВито после "Я все еще здесь" (2010).

- Фильм расширяет мир Джуманджи, так как персонажи выходят за рамки игровых джунглей.

- "Джуманджи: Следующий уровень" четвертый фильм в франшизе. Первые три фильма - "Джуманджи" (1995), "Затура: Космическое приключение" (2005), "Джуманджи: Зов джунглей" (2017)