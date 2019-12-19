В украинский прокат выходит фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение"

В украинский прокат 19 декабря выходит фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", от режиссера Джей Джей Абрамса.

Эпохальное путешествие в далекие-далекие галактики с фильмом "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение". Это финал обожаемой саги, который представит зрителю новые легенды и окончательную битву за свободу.

Интересные факты о фильме "Звездные войны: Восхождение Скайвокера":

- Девятый и последний фильм "Звездных войн" Джона Уильямса.

- Фильм снят на 35-мм, 70-мм и 70-мм IMAX, это третий фильм "Звездных войн", который будет снят в формате IMAX, первый фильм в серии франшизы, снятый на 70-мм фильмах, и первый фильм "Звездных войн" после "Возвращения джедая" (1983).

- Джей-Джей Абрамс - второй режиссер, ставший режиссером нескольких фильмов "Звездных войн". Первым был создатель серии Джордж Лукас.

- Кадры Кэрри Фишер из двух предыдущих фильмов были включены в процесс ротоскопирования, в результате чего в цифровом виде удалялся фон существующего материала и накладывался на него в другом месте.

- Фильм будет выпущен через двадцать лет после "Звёздные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза" (1999).

- Это первая совместная работа Адама Драйвера и Кери Рассел после спектакля "Сожги это".