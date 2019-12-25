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В украинский прокат выходит мультфильм "Шпионы под прикрытием"

В украинский прокат выходит мультфильм "Шпионы под прикрытием"
14:54 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф

В украинский прокат 25 декабря выходит мультфильм "Шпионы под прикрытием", от режиссеров Ника Бруно и Троя Квона.

Одаренный молодой ученый Уолтер Беккет и профессиональный шпион Ланс Стерлинг сотрудничают, не смотря на то, что они совершенно разные. Они недолюбливают друг друга: Уолтер создает потрясающие гаджеты, но он замкнутый и не общительный, а Ланс - приятный, вежливый, уравновешенный и постоянно спасает мир. Но перед лицом общей опасности им придется пересмотреть свое отношение друг к другу.

Интересные факты о фильме "Шпионы под прикрытием":

- Первый анимационный фильм Уилла Смита со времен "Подводная братва" (2004), который был выпущен 15 лет назад.

- Том Холланд и Карен Гиллан ранее снимались в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Мстители: Завершение" (2019).

- Первый тизер-ролик вышел 1 ноября 2018 года.

- Фильм будет сопровождаться анимационным короткометражным фильмом Illumination по мотивам "Секреты домашних животных 2" (2019), который будет называться "Super Gidget" (2019).

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