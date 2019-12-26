В украинский прокат выходит фильм "Кошки"

В украинский прокат 26 декабря выходит фильм "Кошки", от режиссеров Т.С. Элиота, Ли Холла и Тома Хупера.

Легендарный мюзикл воплощен в масштабную экранизацию! Ежегодно сходка котов и кошек, которые называют себя "Племенем избранных", проводят захватывающий дух бал и избирают нового вожака. Каждый кандидат имеет свою историю и свои тайны.

Интересные факты о фильме "Кошки":

- Эндрю Ллойд Уэббер написал новые песни специально для этого фильма.

- Это пятый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, который адаптирован как фильм, после "Иисус Христос - Суперзвезда" (1973), "Эвита" (1996), "Джозеф и удивительный техниколон" (1999) и "Призрак оперы" (2004).

- Первый официальный трейлер, выпущенный 18 июля перед Comic Con в Сан-Диего, получил гораздо больше дизлайков, чем лайкой на YouTube (200 000 против 82 000 по состоянию на 22 июля).

- Энн Хэтэуэй и Рианна рассматривались на роли в этом фильме.

- По иронии судьбы, у Ребел Уилсон аллергия на кошек в реальной жизни.