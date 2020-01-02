В украинский прокат выходит фильм "Счастливого Рождества"

В украинский прокат 2 января выходит фильм "Счастливого Рождества", от режиссера Пола Фига.

Мнительная и язвительная Кейт работает аниматором в магазине и часто принимает неверные решения. Неожиданная встреча с симпатичным незнакомцем кардинально меняет ее жизнь. Но он чересчур ... идеальный, чтобы оказаться реальностью! Кейт подвергает их отношение настоящим испытаниям.

Интересные факты о фильме "Счастливого Рождества":

- Фильм основан на песне Джорджа Майкла "Последнее Рождество".

- Помимо названия, основанного на песне Джорджа Майкла "Последнее Рождество", в фильме будут использованы неизданные песни Джорджа Майкла.

- Второе сотрудничество между Полом Фейгом и Генри Голдингом после "Простая услуга" (2018)

- Это второй фильм Пола Фейга, который будет снят в Univisium 2.00:1 после "Простого фаворита" (2018), в котором также снялся Генри Голдинг.