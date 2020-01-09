В украинский прокат выходит фильм "Дулитл"

В украинский прокат 9 января выходит фильм "Дулитл", от режиссера Стивена Гейгана.

В свое время взбалмошному доктору Дулитлу удается выяснить, что он понимает язык животных! Он отправляется в грандиозное путешествие навстречу невероятным приключениям с затейливой разношерстной компанией. Приключения только начинаются...

Интересные факты о фильме "Дулитл":

- В фильме участвуют шесть лауреатов Оскара: Рами Малек, Джим Бродбент, Эмма Томпсон, Октавия Спенсер, Марион Котийяр и Адель; и три номинанта на Оскар: Роберт Дауни-младший, Ральф Файнс и Кумейл Нанджиани.

- Это первое сотрудничество Эммы Томпсон и Кумаила Нанджани со времен "Люди в черном: Интернэшнл" (2019).

- Пятый совместный фильм Роберта Дауни-младшего с Томом Холландом. Ранее они снимались в фильмах: Первый мститель: Противостояние (2016), Человек-паук: Возвращение домой (2017), Мстители: Война бесконечности (2018) и Мстители: Завершение (2019).

- Основное производство фильма началась в конце февраля 2018 года.

- Это первое сотрудничество Роберта Дауни-младшего и Джима Бродбента со времен "Ричарда III" (1995).

- Второй опыт озвучивания у Октавии Спенсер в фильме после "Зверополис" (2016).

- И Рами Малек и Майкл Шин снялись в франшизе "Сумерки".

- Это первое сотрудничество Роберта Дауни-младшего и Октавии Спенсер после "Солист" (2009).