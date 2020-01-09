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В украинский прокат выходит фильм "Под водой"

В украинский прокат выходит фильм "Под водой"
10:13 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 9 января выходит фильм "Под водой", от режиссера Уильяма Юбэнка.

Команда океанических исследователей оказывается в ловушке после повреждения их подводной лаборатории в результате землетрясения. Пытаясь добраться до безопасного места, команда понимает, что ложе океана - не самая большая опасность, что их подстерегает.

Интересные факты о фильме "Под водой":

- Фильм был снят в Новом Орлеане, штат Луизиана.

- Фильм был снят весной 2017 года. К тому времени, когда он выйдет в январе 2020 года, с момента его съемки пройдет почти три года.

- Из-за покупки Диснеем 20th Century Fox дата выпуска фильма была перенесена на 2020 год.

- Кристен Стюарт сбрила волосы для этой роли.

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