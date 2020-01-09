В украинский прокат выходит фильм "Под водой"

Команда океанических исследователей оказывается в ловушке после повреждения их подводной лаборатории в результате землетрясения. Пытаясь добраться до безопасного места, команда понимает, что ложе океана - не самая большая опасность, что их подстерегает.
Интересные факты о фильме "Под водой":
- Фильм был снят в Новом Орлеане, штат Луизиана.
- Фильм был снят весной 2017 года. К тому времени, когда он выйдет в январе 2020 года, с момента его съемки пройдет почти три года.
- Из-за покупки Диснеем 20th Century Fox дата выпуска фильма была перенесена на 2020 год.
- Кристен Стюарт сбрила волосы для этой роли.