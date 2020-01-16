В украинский прокат выходит фильм "Проклятие"

В украинский прокат 16 января выходит фильм "Проклятие", от режиссера Николаса Песке.

Таинственный дом проклят мстительным призраком, он выносит смертельный приговор всякому, кто переступит его порог...

Интересные факты о фильме "Проклятие":

- Первоначальный план состоял в том, чтобы полностью перезагрузить серию с новой сюжетной линией. Тем не менее, в интервью с Николасом Пеше было подтверждено, что этот фильм является продолжением во время событий "Проклятие" (2004) и "Проклятие 2" (2006).

- Фильм находился в разработке с 2013 года.

- Основные съемки фильма начались 7 мая 2018 года в Виннипеге, Манитоба, и закончились 23 июня 2018 года.

- События фильма происходят одновременно с событиями "Проклятие" (2004).