В украинский прокат выходит фильм "Вiддана"

В украинский прокат 16 января выходит фильм "Вiддана", от режиссера Кристины Сиволап.

События разворачиваются в Станиславе во второй половине 19 века. Доктор Ангер теряет в пожаре жену, но ему удается спасти двух девочек - родную дочь Адель и дочь домашней прислуги Стефанию. Убитый горем мужчина решает вырастить их вместе. 25 лет девушки росли неразлучными, когда Адель выходит замуж, а Стефа продолжает с интузиазмом заниматься домашним хозяйством, возникает вопрос, кто же они: сестры или подруги, или служанка и хозяйка?

Интересные факты о фильме "Вiддана":

- Роман "Феликс Австрия" Софии Андрухович, выданный "Видавництвом Старого Лева", в 2014 году стал победителем всеукраинской премии "Книга года", а также получил особую награду "Форму издателей" во Львове и премию "ЛитАкцент года".

- Специально для фильма постановщики создали декорации старинного поместья, где живут главные герои - Стефа, Аделя и Петр.