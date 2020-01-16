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В украинский прокат выходит фильм "Судить по совести"

В украинский прокат выходит фильм "Судить по совести"
09:33 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 16 января выходит фильм "Судить по совести", от режиссера Дестина Креттона.

Прославленный темнокожий адвокат по защите гражданских прав Брайан Стивенсон рассказывает о своих делах, когда он безвозмездно помогал малоимущим, и детально разъясняет случай осужденного на пожизненное отбывание наказания, за освобождение которого он в буквальном смысле сражался.

Интересные факты о фильме "Просто помиловать":

- Это третье сотрудничество Бри Ларсон и Дестина Крестона после "Стеклянный замок" (2017) и "Короткий срок 12" (2013).

- Фильм снят по книге Брайана Стивенсона "Just Mercy".

- Некоторые сцены были сняты в Монтгомери, штат Алабама, в середине 2018 года.

- Четыре главных актера появились в фильмах Marvel: Тим Блейк Нельсон появился в "Невероятный Халк" (2008); Джейми Фокс в "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" (2014); Майкл Б. Джордан в фильмах "Фантастическая четвёрка" (2015) и "Чёрная Пантера" (2018); Бри Ларсон в "Капитан Марвел" (2019) и "Мстители: Завершение" (2019).

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