В украинский прокат выходит фильм "Экс"

В украинский прокат 23 января выходит фильм "Экс", от режиссера Сергея Лисенко.

Галиция, 1932 года. Четверо украинских подпольщиков с Украинской военной организации по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен составляют план для нужд сопротивления. Но планы не идут так гладко, и тщательно продуманная операция превращается в кровавую бойню.

Интересные факты о фильме "Экс":

- Почти для всех исполнителей главных ролей участие в фильме "Экс" стало дебютом в кинематографе. Поскольку события разворачиваются в Галиции, режиссер ленты Сергей Лысенко искал актеров прежде всего в этом регионе. Исполнителем роли Черного стал Орест Пастух, Явора - Виталий Гордиенко, а Зюка и Терена сыграли Роман Крывдык и Василий Колесник.

- Сценарий основан на реальных событиях (речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягеллонского) 1932).

- Оператором ленты выступил Сергей Михальчук, лауреат кинофестивалей в Берлине и Сан-Себастьяне. А художник-постановщик, Влад Одуденко, отмечался работой над фильмами "Поводырь", "Племя", "Сторожевая застава", "Дикое поле" и "Круты 1918".