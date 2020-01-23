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В украинский прокат выходит фильм "Плохие парни навсегда"

В украинский прокат выходит фильм "Плохие парни навсегда"
14:12 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 23 января выходит фильм "Плохие парни навсегда", от режиссеров Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Продолжение легендарного комедийного боевика. Уиллу Смиту и Мартину Лоуренсу снова предстоит вступить в сражение с преступным миром.

Интересные факты о фильме "Плохие парни навсегда":

- 31 октября 2018 года Мартин Лоуренс разместил в Твиттере фотографию себя и Уилла Смита на съемках фильма "Плохие парни навсегда" подтверждая, что производство наконец-то началось спустя годы задержек.

- Майкл Бэй не будет продюсировать этот сиквел, но он планирует выпустить "Плохие парни 4".

- Мартин Лоуренс впервые анонсировал фильм в 2013 году в интервью с Конаном О'Брайеном.

- Это будет первый фильм "Плохие парни", режиссером которого будет не Майкл Бэй.

- Этот фильм должен выйти примерно через 17 лет после последнего сиквела.

- Джо Карнахан покинул пост режиссера фильма "Плохие парни навсегда" из-за задержек.

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