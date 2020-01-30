В украинский прокат выходит фильм "1917"

Кинолента повествует о военном лихолетье Первой мировой войны, которое испытывают на себе главные герои, попавшие в самый водоворот событий.
Интересные факты о фильме "1917":
- Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Колин Ферт снимались вместе в фильме "Шпион, выйди вон!" (2011).
- Второй военный фильм Сэма Мендеса. Первый - "Морпехи" (2005).
- Первый опыт Мендеса в роли сценариста.
- Ричард Мэдден и Дин-Чарльз Чепмен снимались в "Игре престолов" (2011).
- Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Скотт ранее работали вместе над сериалом "Шерлок". Камбербэтч исполнил роль Шерлока Холмса, Эндрю Скотт - Джеймса Мориарти.
- Сообщалось, что Том Холланд вел переговоры по фильму в сентябре 2018 года.
- Съемки фильма начались 1 апреля 2019 года и продолжались до июня 2019 года в Уилтшире, Хэнкли Коммон и Гован, Шотландия, а также в Shepperton Studios.