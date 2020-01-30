Скачать
Четверг, 30.01.2020
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Расследование крушения самолета в Иране: Генпрокурор сделал заявление
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Визит Госсекретаря США Помпео в Киев: что будут обсуждать
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Семья Брайанта впервые после его гибели выступила с заявлением
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января

В украинский прокат выходит фильм "1917"

В украинский прокат выходит фильм "1917"
10:11 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 30 января выходит фильм "1917", от режиссера Сэма Мендеса.

Кинолента повествует о военном лихолетье Первой мировой войны, которое испытывают на себе главные герои, попавшие в самый водоворот событий.

Интересные факты о фильме "1917":

- Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Колин Ферт снимались вместе в фильме "Шпион, выйди вон!" (2011).

- Второй военный фильм Сэма Мендеса. Первый - "Морпехи" (2005).

- Первый опыт Мендеса в роли сценариста.

- Ричард Мэдден и Дин-Чарльз Чепмен снимались в "Игре престолов" (2011).

- Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Скотт ранее работали вместе над сериалом "Шерлок". Камбербэтч исполнил роль Шерлока Холмса, Эндрю Скотт - Джеймса Мориарти.

- Сообщалось, что Том Холланд вел переговоры по фильму в сентябре 2018 года.

- Съемки фильма начались 1 апреля 2019 года и продолжались до июня 2019 года в Уилтшире, Хэнкли Коммон и Гован, Шотландия, а также в Shepperton Studios.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Съемки, Видео, Прокат, Режиссер, Трейлер, Сэм Мендес, 1917, Афиша, Премьера фильма, Украинский прокат, Афиша кино, кадры из фильма, Трейлер фильма, интересные факты о фильме.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
04 В Таджикистане умерла самая старая женщина в мире
05 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег с дождем и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Снег и штормовой ветер: погода в Украине резко испортится
Следующие два года могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений
Следующие два года могут стать самыми жаркими
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Украина временно ввела безвиз для граждан Великобритании
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Солнечный зонд Parker Solar Prob подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь