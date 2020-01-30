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В украинский прокат выходит фильм "Маленькие женщины"

В украинский прокат выходит фильм "Маленькие женщины"
10:15 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 30 января выходит фильм "Маленькие женщины", от режиссера Сэма Мендеса.

Мерил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и Тимоти Шаламе в легендарной экранизации всемирного романа! История четырех совершенно разных, но навеки преданных друг другу сестер. Они любят, преодолевают жизненные перепетии и стремятся отыскать свой жизненный путь, на фоне эпохальных исторических событий.

Интересные факты о фильме "Маленькие женщины":

- Эмма Уотсон исполнила роль Мег Марч вместо Эммы Стоун, которая ушла из проекта из-за конфликтов планирования с продвижением фильма "Фаворитка" (2018). Раньше Стоун исполнила роль Миа в "Ла-Ла Ленд" (2016) после того, как Уотсон выбыла из проекта из-за того, что она играла роль Белль в римейке Диснея "Красавица и чудовище" (2017).

- Хотя актрисы изображают героинь американской литературы, ни одна из четырех ведущих актрис не является американской. Эмма Уотсон и Флоренс Пью - из Великобритании, Сирша Ронан - ирландка, а Элиза Сканлен - австралийка.

- Мерил Стрип и Боб Оденкирк ранее работали вместе в "Секретном досье" Стивена Спилберга (2017).

- Сирша Ронан и Тимоти Шаламе участвовали в дебюте режиссера Греты Гервиг, фильме "Леди Бёрд" (2017).

- В фильме участвуют два лауреата Оскара: Мерил Стрип и Крис Купер; и три номинанта на Оскар: Сирша Ронан, Тимоти Шаламе и Лора Дерн.

- Мерил Стрип и Лора Дерн снялись вместе во 2 сезоне сериала от HBO "Большая маленькая ложь" (2017).

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