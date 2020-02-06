В украинский прокат выходит фильм "Особенные"

В украинский прокат 6 февраля выходит фильм "Особенные", от режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано.

Супергерои существуют и живут среди нас, они не обладают сверхчеловеческими способностями, но они создают настоящее чудо для особых людей, от которых отказались все остальные. Это реальная история двух друзей, которые 20 лет возглавляли благотворительные организации, занимающиеся воспитанием детей и подростков с аутизмом.

Интересные факты о фильме "Особенные":

- Фильм был показан на Каннском кинофестивале в 2019 году.

- История в значительной степени вдохновлена жизнями двух мужчин, Стефана Бенхаму и Дауда Тату, каждый из которых управляет ассоциацией, посвященной помощи детях с тяжелыми формами аутизма.

- Режиссеры провели два года, погруженные в жизнь двух ассоциаций, что позволило им найти вдохновение для многих сцен, которые в конечном итоге нашли свое место в фильме, включая побег Валентина.