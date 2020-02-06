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В украинский прокат выходит фильм "Портрет девушки в огне"

В украинский прокат выходит фильм "Портрет девушки в огне"
13:33 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 6 февраля выходит фильм "Портрет девушки в огне", от режиссера Селины Сьямма.

События фильма разворачиваются во французской Бретани XVIII века. Молодая художница получает заказ на свадебный портрет девушки. Днем Марианна внимательно изучает свою модель, а по ночам пишет ее портрет. Постепенно героини сближаются все сильнее.

Интересные факты о фильме "Портрет девушки в огне":

- Селин Сьямма и Адель Хенель - бывшие любовники.

- Фильм был фаворитом у многих критиков и журналистов на победу в номинации "Золотая пальмовая ветвь" на Каннском кинофестивале в 2019 году, но победила картина "Паразиты" (2019).

- Все картины Марианны были созданы художницей Элен Делмэр, с которой тесно работала Ноэми Мерлан.

- В фильме только несколько коротких диалоговых линий, в которых говорят мужчины.

- Это третье сотрудничество между Адель Хенель и Селин Сьямма.

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