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В украинский прокат выходит фильм "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)"

В украинский прокат выходит фильм "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)"
13:37 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 6 февраля выходит фильм "Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)", от режиссера Кэти Янь.

Вы когда-нибудь слышали байку про копа, птичку, психопатку и принцессу мафии? "Хищные Птицы (и фантастическая Харли Квинн)" - запутанная история, которую Харли рассказывает так, как только она могла бы рассказать. Когда коварный самовлюбленный негодяй Готэма Роман Сайонис и его правая рука Зас нацеливаются на молодую девушку по имени Касс, город переворачивается вверх дном, чтобы найти ее. Пути Харли, Охотницы, Черной Канарейки и Рене Монтойи пересекаются, и этой четверке не остается ничего другого, как объединиться для уничтожения Романа.

Интересные факты о фильме "Хищные птицы":

- Кэти Янь – первая азиатская постановщица супергеройского фильма.

- Сыграть одну из супергероинь предлагали певице Леди Гага.

- Сэм Рокуэлл мог сыграть злодея в "Хищных птицах".

- Александра Даддарио и София Бутелла могли стать Охотницей.

- В комиксах DC основательницей команды Хищных птиц была Бэтгерл. При этом Харли Куинн никогда не была членом их группы.

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