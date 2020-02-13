В украинский прокат выходит фильм "Голая правда"

В украинский прокат 13 февраля выходит фильм "Голая правда", от режиссера Александра Беляка.

Компания друзей отправляется в Одессу на открытие развлекательного клуба своего друга Андрея. Главной изюминкой клуба является "Детекторрум" - уникальный и сверхточный детектор лжи. Друзья решают раскрыть интимные тайны друг друга, не подозревая, насколько опасным может оказаться это развлечение.

Интересные факты о фильме "Голая правда":

- Название "Голая правда" появилась вместе с идеей самого фильма. По мнению режиссера Александра Беляка оно идеально описывает события ленты.

- На площадке царила дружеская атмосфера. Все актеры приехали одним поездом в Одессу и жили вместе в одной гостинице.

- Одну из главных ролей исполняет известный украинский актер Дмитрий Ступка, звезда фильмов "Круты 1918" и "Правило боя". Сначала он должен был играть роль, которую впоследствии отдали Богдану Юсипчук. А Дмитрий превратился в собственника клуба, в котором происходят события фильма.

- Для Славы Каминской, звезды группы "НеАнгелы", это уже второй фильм, в котором она исполняет одну из главных ролей.

- Режиссер фильма Александр Беляк также появляется в ленте.

- Чтобы набрать вес для роли, Богдан Юсипчук был вынужден полностью изменить свою диету: ел много фастуфуду и пил пиво с сосисками.

- На террасе, где снимали одну из сцен, в течение съемок деревья были еще зелеными. Однако на следующий день после завершения съемок листья опали.

- В "Детекторруме", комнате, где все тайное становится явным, съемки продолжались несколько дней подряд. По словам режиссера, в определенный момент атмосфера в комнате стала очень напряженной - просто как в фильме. "До драки, конечно, не дошло, но думаю, если бы было еще несколько съемочных дней, гримерам пришлось бы замазывать синяки под глазами актеров".