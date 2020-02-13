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В украинский прокат выходит фильм "Моя собака Идиот"

В украинский прокат выходит фильм "Моя собака Идиот"
14:11 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 13 февраля выходит фильм "Моя собака Идиот", от режиссера Ивана Атталь.

У писателя Анри творческий кризис, он снова в поисках своего вдохновения, а также пытается отыскать потерянное взаимопонимание с женой и уже взрослыми детьми. Однажды он встречает одну задиристую бездомную собаку, с которой внезапно подружился. Из-за собаки он попадает в разные курьезные ситуации и у него появляется возможность начать все заново.

Интересные факты о фильме "Моя собака Идиот":

- Клод Берри хотел адаптировать книгу Джона Фанте двадцатью годами ранее в Соединенных Штатах (Питер Фальк тогда был выбран на главную роль), но, поскольку Берри недостаточно хорошо говорил по-английски, он предложил Ивану Атталу взять эту роль на себя. Но в то время (1985) Аттал вообще не был заинтересован проектом.

- Собака - неаполитанский мастиф.

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