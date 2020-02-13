В украинский прокат выходит фильм "Остров фантазий"

В украинский прокат 13 февраля выходит фильм "Остров фантазий", от режиссера Джеффа Уодлоу.

Таинственный владелец роскошного удаленного острова осуществляет все мечты гостей, посетивших это райское место. Но в какой-то момент фантазии превратятся в ужасную реальность, где гостям предстоит разгадать тайну острова или лишиться собственной жизни.

Интересные факты о фильме "Остров фантазий":

- Основные съемки фильма началось в январе 2019 года на Фиджи.

- В июле 2018 года было объявлено, что в Blumhouse Productions и Sony Pictures разрабатывают переосмысление телесериала "Остров фантазий".

- В октябре 2018 года Майкл Пенья, Джимми О. Ян, Дэйв Батиста и Люси Хейл присоединились к актерскому составу. В ноябре 2018 года во время интервью Уодлоу сообщил, что Мэгги Кью, Портия Даблдэй и Райан Хансен присоединились к съемочной группе, а также уточнил, что Батиста не сможет появляться в фильме.

- Sony Pictures и Blumhouse установили дату выхода фильма 28 февраля 2020 года.