В украинский прокат выходит фильм "Сенсация"

Несколько женщин вступают в сражение с могущественным боссом Fox News и с той отравляющей рабочей атмосферы, которую он создал в офисе компании.
Интересные факты о фильме "Сенсация":
- Шарлиз Терон и Марк Дупласс снимались вместе в "Талли" (2018).
- В фильме участвуют три лауреата Оскара: Эллисон Дженни, Николь Кидман и Шарлиз Терон; и два номинанта Оскара: Джон Литгоу и Марго Робби.
- Первый фильм Марго Робби и Эллисон Дженни вместе со времен "Я - Тоня" (2017), в котором Робби также выступила в роли продюсера. Обе актрисы получили номинации на Оскар за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана соответственно. Дженни выиграла премию.
- И Шарлиз Терон, и Эллисон Дженни были актерами озвучивания в "Семейка Аддамс" (2019).