В украинский прокат выходит фильм "Сенсация"

В украинский прокат 13 февраля выходит фильм "Сенсация", от режиссера Джея Роуча.

Несколько женщин вступают в сражение с могущественным боссом Fox News и с той отравляющей рабочей атмосферы, которую он создал в офисе компании.

Интересные факты о фильме "Сенсация":

- Шарлиз Терон и Марк Дупласс снимались вместе в "Талли" (2018).

- В фильме участвуют три лауреата Оскара: Эллисон Дженни, Николь Кидман и Шарлиз Терон; и два номинанта Оскара: Джон Литгоу и Марго Робби.

- Первый фильм Марго Робби и Эллисон Дженни вместе со времен "Я - Тоня" (2017), в котором Робби также выступила в роли продюсера. Обе актрисы получили номинации на Оскар за лучшую женскую роль и лучшую женскую роль второго плана соответственно. Дженни выиграла премию.

- И Шарлиз Терон, и Эллисон Дженни были актерами озвучивания в "Семейка Аддамс" (2019).