В украинский прокат выходит фильм "Еж Соник"

Легендарный сверхскоростной еж Соник снова не экранах! Соник оказывается в реальном мире и переходит дорогу плохим ребятам. Но если есть враги, то есть и настоящие друзья!
Интересные факты о мультфильме "Ёж Соник":
- Фильм основан на популярной серии игр про ежа Соника от компании Sega.
- Сюжет "Соника" будет основан на новой линейке игр, а не классических частях 90-х.
- На роль Тома рассматривались Том Круз, Кристиан Бэйл, Пол Радд, Оуэн Уилсон и Джек Блэк.
- Джеймс Марсден и Джим Керри играли в "Телеведущий: И снова здравствуйте!" (2013).
- Джим Керри озвучивал анимационных героев в "Хортон" (2008) и "Рождественская история" (2009).
- Третий релиз 2019 года основанный на видеоиграх вместе с "Покемон. Детектив Пикачу" и "Angry Birds в кино 2".