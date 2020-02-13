В украинский прокат выходит фильм "Еж Соник"

В украинский прокат 13 февраля выходит фильм "Ёж Соник", от режиссера Джеффа Фаулера.

Легендарный сверхскоростной еж Соник снова не экранах! Соник оказывается в реальном мире и переходит дорогу плохим ребятам. Но если есть враги, то есть и настоящие друзья!

Интересные факты о мультфильме "Ёж Соник":

- Фильм основан на популярной серии игр про ежа Соника от компании Sega.

- Сюжет "Соника" будет основан на новой линейке игр, а не классических частях 90-х.

- На роль Тома рассматривались Том Круз, Кристиан Бэйл, Пол Радд, Оуэн Уилсон и Джек Блэк.

- Джеймс Марсден и Джим Керри играли в "Телеведущий: И снова здравствуйте!" (2013).

- Джим Керри озвучивал анимационных героев в "Хортон" (2008) и "Рождественская история" (2009).

- Третий релиз 2019 года основанный на видеоиграх вместе с "Покемон. Детектив Пикачу" и "Angry Birds в кино 2".