В украинский прокат выходит фильм "Работа без авторства"

История жизни известного немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого прошло в нацистской Германии, а юные годы - в Восточной Германии, откуда он сбежал. И все это отразилось на последующем его творчестве.
Интересные факты о фильме "Работа без авторства":
- Персонаж Курта Барнерта частично создан по образу немецкого художника Герхарда Рихтера.
- Фильм был представлен от Германии в категории "Лучший фильм на иностранном языке" на 91-й премии "Оскар" в 2019 году.
- Режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк и актер Себастьян Кох ранее работали вместе над фильмом "Жизни других" (2006).