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В украинский прокат выходит фильм "Работа без авторства"

В украинский прокат выходит фильм "Работа без авторства"
10:07 Сегодня Телеграф

В украинский прокат 20 февраля выходит фильм "Работа без авторства" режиссера Флориана Хенкель фон Доннерсмарка.

История жизни известного немецкого художника Герхарда Рихтера, детство которого прошло в нацистской Германии, а юные годы - в Восточной Германии, откуда он сбежал. И все это отразилось на последующем его творчестве.

Интересные факты о фильме "Работа без авторства":

- Персонаж Курта Барнерта частично создан по образу немецкого художника Герхарда Рихтера.

- Фильм был представлен от Германии в категории "Лучший фильм на иностранном языке" на 91-й премии "Оскар" в 2019 году.

- Режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк и актер Себастьян Кох ранее работали вместе над фильмом "Жизни других" (2006).

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